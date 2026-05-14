В госпиталях Ставрополья бойцам СВО выдали 209 паспортов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года сотрудники подразделений по вопросам миграции выдали 209 российских паспортов участникам СВО, которые проходят лечение в военных госпиталях Ставропольского края. Работа ведется прямо в медучреждениях, чтобы военнослужащие могли быстрее восстановить документы и получить положенные выплаты.

Отсутствие паспорта серьезно осложняет получение мер социальной поддержки и денежных выплат, особенно для бойцов, получивших ранения во время выполнения боевых задач.

Для решения этой проблемы управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Ставропольскому краю постоянно взаимодействует с военными госпиталями региона.

Цель взаимодействия – незамедлительное документирование военнослужащих – участников СВО, проходящих лечение и не имеющих удостоверений личности, – рассказали в ГУ МВД России по СК.

Для маломобильных пациентов организуют выездные приемы. Специалисты сами приезжают в госпитали, чтобы военнослужащим не приходилось самостоятельно заниматься оформлением документов. Кроме выдачи и замены паспортов, сотрудники подразделений помогают решать и другие вопросы, которые входят в их компетенцию.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru