Во Владикавказе нашли арсенал оружия на заброшенном заводе. Фото: МВД России

Во Владикавказе сотрудники МВД и ФСБ обнаружили крупный тайник с оружием и взрывчаткой, который, по предварительным данным, пролежал на территории заброшенного консервного завода более 30 лет. В схроне нашли десятки тысяч патронов, гранаты и другие боеприпасы. Об этом рассказали в издании «АиФ-СК».

Об обнаружении арсенала сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Операцию проводили сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Северной Осетии совместно с региональным управлением ФСБ.

Тайник еще в 1990 году оборудовал местный житель. Схрон находился на территории складского помещения предприятия, которое когда-то ему принадлежало. Оружие и боеприпасы были спрятаны за фальшивой межкомнатной перегородкой.

Во время оперативных мероприятий правоохранители изъяли шесть предметов, похожих на огнестрельное оружие, около 18 тысяч патронов разных калибров и 84 взрывных устройства. Среди найденного – ручные и реактивные противотанковые гранаты, гранатометные выстрелы и запалы. Часть боеприпасов сотрудники обнаружили также дома у подозреваемого.

Сейчас все изъятые предметы направлены на экспертизу. Следствию предстоит установить их происхождение и проверить, использовалось ли оружие ранее. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

