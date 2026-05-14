Топ-менеджеров ставропольского завода оптоэлектроники оставили под стражей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставрополе суд продлил арест руководителям крупного предприятия, работающего в сфере высокотехнологичных материалов для оптоэлектроники и солнечной энергетики. Их обвиняют в мошенничестве на сумму более 31 млн рублей.

Решение принял Ленинский районный суд Ставрополя. Под стражей остаются четверо фигурантов уголовного дела. Срок ареста продлен еще на 30 суток – до 13 июня 2026 года.

По версии следствия, четверо обвиняемых, занимая руководящие должности в группе компаний, организовали заключение договоров на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Эти проекты реализовывались в рамках соглашений с министерством промышленности и торговли России.

Следствие считает, что при исполнении контрактов из федерального бюджета были похищены более 31,5 млн рублей.

«Суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайств следователя и продлении обвиняемым сроков содержания под стражей», – сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Постановления суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

