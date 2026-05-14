Беспилотники пролетят над Светлоградом на Ставрополье 15 мая

Жителей Светлограда предупредили о полетах беспилотников над городом. Дроны будут работать 15 мая в районе горы Куцай в рамках лесоавиационных мероприятий.

Как сообщили в администрации Петровского округа, работы запланированы с 14:00 до 16:00. Для мониторинга и выполнения задач специалисты министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края задействуют беспилотники. Власти попросили местных жителей и гостей округа не беспокоиться при появлении техники в небе и не мешать работе специалистов.

«Просим вас соблюдать спокойствие и не препятствовать работе техники и специалистов», – говорится в сообщении администрации округа.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru