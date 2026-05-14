В Кузбассе из-за столкновения с самосвалом поезд сошел с рельсов. Фото: МЧС России

Серьезная авария произошла в Кузбассе днем 14 мая. На железнодорожном переезде грузовик выехал перед приближающимся поездом, после чего произошло столкновение. Один из вагонов сошел с рельсов, а движение поездов на участке пришлось остановить. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

Инцидент случился около 15:02 на перегоне «Бочаты – Артышта-1» Западно-Сибирской железной дороги в Беловском округе. По данным ЗСЖД, самосвал оказался на путях прямо перед электропоездом, в котором в тот момент не было пассажиров.

После удара первый вагон сошел с рельсов, опрокидывания удалось избежать. На место происшествия направили восстановительные поезда и экстренные службы. По предварительной информации, пострадал помощник машиниста. В МЧС сообщили, что спасатели оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, специалисты занимаются обесточиванием техники и смывом горюче-смазочных материалов, чтобы избежать возгорания после аварии.

В транспортной прокуратуре уточнили, что водитель самосвала выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Сейчас правоохранительные органы и специалисты железной дороги устанавливают все обстоятельства случившегося.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru