Под Ростовом подростки поставили школьника на колени и избили

Конфликт между подростками в Ростовской области закончился уголовным делом. В станице Тацинской группа школьников заставила 13-летнего мальчика встать на колени и извиняться, а затем его избили. Происходящее снимали на телефон, а позже видео разлетелось по соцсетям. Об этом случае рассказали коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Все произошло 11 мая на местном стадионе. На кадрах видно, как несколько подростков в возрасте примерно от 12 до 14 лет окружили школьника и начали требовать ответить за якобы сказанные ранее оскорбления. Сам мальчик при этом несколько раз повторил, что не хочет драться.

Однако компания выдвинула ему ультиматум – либо выйти на драку с более крупным соперником, либо встать на колени и извиниться. Один из подростков при этом угрожал избить школьника «до полусмерти».

Когда конфликт зашел в тупик, мальчик опустился на колени и несколько раз попросил прощения. Но даже после этого агрессивно настроенная компания не остановилась. На видео слышно, как кто-то за кадром кричит: «Бейте его в лицо!». После этого один из подростков несколько раз ударил школьника.

Ролик быстро распространился в интернете и вызвал волну возмущения среди местных жителей. Пользователи соцсетей потребовали наказать участников конфликта и обратить внимание на происходящее в подростковой среде.

В полиции сообщили, что личности всех участников уже установлены. По данным МВД, удары наносил 14-летний подросток, а видео снимал 12-летний школьник. Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Материалы проверки передали в следственный комитет. Там уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru