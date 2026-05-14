В Пятигорске официально подтвердили наличие запасов минералки на годы вперёд

Целебной минералки в недрах КМВ хватит на десятилетия.

14 мая стали известны результаты проверки, проведенной недропользователями Пятигорска, в ходе которой были оценены запасы минеральной воды. В последний раз такая работа проводилась при Брежневе, в 1968 году. Полвека спустя решили уточнить цифры, и они оказались выше ожидаемого.

«Обрадую всех: все запасы воды подтверждены, и угрозы исчезновения минеральных источников (как иногда пишут некоторые «специалисты») нет», - написал в своих соцсетях глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Мэр города-курорта также отметил, что суточная норма потребления минеральной воды всей санаторно-курортной инфраструктурой Пятигорска ниже того, что дают скважины. То есть воды не просто хватает - есть приличный запас, позволяющий развивать и совершенствовать курортную инфраструктуру.

