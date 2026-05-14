В Пятигорске перекроют проспект Калинина

Движение транспорта по проспекту Калинина прекратится из-за реконструкции дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске с 15 мая будет перекрыто движение по центральной магистрали города-курорта - проспекту Калинина.

«Будет прекращено движение транспортных средств по проспекту Калинина на участке от пересечения с улицей Бунимовича до пересечения с улицей Энгельса с 15 мая, с 05:00», - сообщает в своих соцсетях глава пятигорска Дмитрий Ворошилов.

В связи с ремонтными работами временно переносятся остановки общественного транспорта. С 15 мая для приезжающих из центра остановка будет располагаться в районе магазина «Хлебус». А для тех, кто едет в сторону центра – у автовокзала.

Глава города просит всех быть внимательными и заранее продумывать свой маршрут. Объезды не называются, но, судя по географии перекрытия, логично будет использовать параллельные улицы.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru