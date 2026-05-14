НовостиПроисшествия14 мая 2026 18:40

В Железноводске завершили ремонт водопровода

Уже вечером планируется восстановление подачи воды в дома горожан
Евгения ТОКАРЕВА
В дома горожан воду планируют дать уже вечером.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ремонтные работы на магистральном водопроводе в Железноводске завершились. Об этом вечером 15 мая сообщил в соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Заполнение водовода и восстановление штатного режима подачи воды планируется вечером сегодняшнего дня», - пишет глава региона.

Напомним, ЧП произошло поздно вечером 13 мая. На участке Кубанского водовода, питающего Железноводск, случилась авария – сильные дожди размыли грунт, он пополз, в результате чего лопнула заглушка диаметром 500 мм.

На ремонт ушло больше времени, чем планировалось изначально, так как повреждение было в нижней части трубы. Рабочим потребовалось больше времени, чтобы устранить аварию.

Также глава края поручил водоканалу и администрации Железноводска обеспечивать подвоз воды до полного восстановления работы системы.

