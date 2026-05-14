В Железноводске завершили ремонт водопровода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Ремонтные работы на магистральном водопроводе в Железноводске завершились. Об этом вечером 15 мая сообщил в соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Заполнение водовода и восстановление штатного режима подачи воды планируется вечером сегодняшнего дня», - пишет глава региона.
Напомним, ЧП произошло поздно вечером 13 мая. На участке Кубанского водовода, питающего Железноводск, случилась авария – сильные дожди размыли грунт, он пополз, в результате чего лопнула заглушка диаметром 500 мм.
На ремонт ушло больше времени, чем планировалось изначально, так как повреждение было в нижней части трубы. Рабочим потребовалось больше времени, чтобы устранить аварию.
Также глава края поручил водоканалу и администрации Железноводска обеспечивать подвоз воды до полного восстановления работы системы.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru