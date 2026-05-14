В Железноводске завершили ремонт водопровода

В дома горожан воду планируют дать уже вечером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ремонтные работы на магистральном водопроводе в Железноводске завершились. Об этом вечером 15 мая сообщил в соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Заполнение водовода и восстановление штатного режима подачи воды планируется вечером сегодняшнего дня», - пишет глава региона.

Напомним, ЧП произошло поздно вечером 13 мая. На участке Кубанского водовода, питающего Железноводск, случилась авария – сильные дожди размыли грунт, он пополз, в результате чего лопнула заглушка диаметром 500 мм.

На ремонт ушло больше времени, чем планировалось изначально, так как повреждение было в нижней части трубы. Рабочим потребовалось больше времени, чтобы устранить аварию.

Также глава края поручил водоканалу и администрации Железноводска обеспечивать подвоз воды до полного восстановления работы системы.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru