НовостиОбщество14 мая 2026 19:32

В двух округах Ставрополья обнаружили первые очаги саранчи

Общая заражённая площадь земель - 18 гектаров.
Евгения ТОКАРЕВА
Саранча замечена в двух округах Ставрополья.

Фото: Наталья НЕШУМОВА. Перейти в Фотобанк КП

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края прошло экстренное совещание. Главная тема — нашествие саранчи. Вредителей уже заметили в двух округах, граничащих с неспокойными в этом плане республиками.

По данным мониторинга, мароккская саранча (а это один из самых прожорливых видов) обнаружена в Нефтекумском и Степновском округах.

Как сообщили в минсельхозе Ставропольского края, общая заражённая площадь - 18 гектаров. Средняя плотность вредителей - 0,3 особи на квадратный метр. Максимальная (0,5) зафиксирована в Нефтекумском округе на 0,008 тыс. га (8 гектаров).

Главный показатель - экономический порог вредоносности. Для саранчи он обычно составляет несколько особей на квадратный метр (в зависимости от культуры).

В крае сформирован резерв инсектицидов - 23 754 литра. Этого хватит, чтобы обработать 316,7 тысячи гектаров сельхозугодий. Сельхозпроизводителям препарат выдаётся бесплатно.

