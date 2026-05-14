Мизулина высказалась о введении дистанта в школах на Ставрополье

Екатерине Мизулиной пожаловались на введение дистанционного обучения на Ставрополье.

Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, прокомментировала ситуацию с массовым переводом школьников и студентов Ставрополья на дистанционное обучение. К ней поступил «просто вал писем» от возмущённых родителей не только из края, но и из Чувашии.

«Я из Ставропольского края... сейчас все школы, колледжи, университеты и т.д. находятся на дистанционном обучении из-за "непогоды". Но погода в крае более чем идеальная, и все задаются вопросом: почему мы находимся на дистанционном обучении», - цитирует Мизулина одно из обращений.

Напомним, 11 мая губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил: 12 и 13 мая школы переходят на дистант. Причина - штормовое предупреждение МЧС. Однако погода, по ощущениям многих, не оправдала мрачных прогнозов. И тогда 13 мая дистант в крае продлили на 14 и 15 мая.

По словам Мизулиной, судя по письмам, людям «не очень понятны заявления чиновников».

