Исторические персонажи расскажут туристам об архитектуре Кисловодска

Экскурсии в Кисловодске будут проводить исторические личности. Фото: соцсети главы Кисловодска

В Кисловодске запускают театрализованные костюмированные экскурсии. Вместо скучной лекции - живой рассказ и элементы спектакля. Участников сопровождают исторические личности.

«Это возможность по-новому увидеть наш город, его архитектуру, историю и людей, которые оставили след в судьбе курорта», - пояснил глава города-курорта Евгений Моисеев в своих соцсетях.

Одна из первых прогулок - «Архитектурное великолепие курорта» с Самуилом Уптоном и Еленой Блаватской. Английский предприниматель XIX века и загадочная писательница-философ расскажут об облике Кисловодска.

Как сообщает Евгений Моисеев, исторические экскурсии пользуются большой популярностью. Поэтому из-за высокого спроса количество бесплатных пеших экскурсий в мае увеличили до 29.

