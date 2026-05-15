Ливни и сильный ветер прогнозируют в регионах Северного Кавказа

На Северном Кавказе ожидаются дожди и грозы.

В ближайшие дни в регионах Северо-Кавказского федерального округа ожидается ухудшение погодных условий. Экстренное предупреждение распространили МЧС субъектов со ссылкой на гидрометцентры.

«Поступило предупреждение о том, что с 14 по 17 мая прогнозируются сильные дожди, ливни, град и ветер с порывами до 20–25 м/с. Возможно повышение уровня воды в реках, а в горных районах также сход селей малого объёма», - говорится в сообщении.

Ставропольский край также попадает под удар стихии. 15 мая 2026 г. На территории края ожидается переменная облачность. ГУ МЧС России по СК прогнозирует местами кратковременный дождь, грозы. В ряде районов пройдут ливни и грозы, которые будут сопровождаться градом и сильным ветром 20-25 м/с.

При этом воздух днем прогреется до 16 – 21 градуса, на востоке столбики термометров покажут +22 - +27 градусов. В Ставрополе немного прохладнее – 17-19 градусов выше нуля.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru