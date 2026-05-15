В Пятигорске определили подрядчика для капремонта 14 МКД.

В Пятигорске в ходе электронного аукциона определили подрядчика для капитального ремонта 14 многоквартирных домов. Общая стоимость работ составит более 71,8 млн рублей.

Специалистам предстоит отремонтировать 13 внутридомовых систем электроснабжения. Подрядчик заменит изношенные кабели, обновит распределительные узлы, что поможет снизить риск коротких замыкания и перегрузок сети.

В одном из домов обновят плоскую крышу.

«Такие конструкции особенно уязвимы к перепадам температур и влаге, поэтому подрядчику предстоит полностью заменить кровельное покрытие и усилить наиболее проблемные участки», – добавили в фонде капремонта СК.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru