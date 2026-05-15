Режим беспилотной опасности на Ставрополье действовал более четырех часов. Его ввели в 1:15 ночи 15 мая, отбой дали в 5:49 утра. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».

Экстренные службы не сообщали ни о каких происшествиях. Некоторое время после действия режима беспилотной опасности возможно снижение скорости работы мобильного интернета.

Режим беспилотной опасности 15 мая также объявляли в Северной Осетии. В аэропорту Моздока ненадолго вводили план «Ковер», его сняли в 6:37 утра.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru