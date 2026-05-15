В выходные в Ставрополе пройдут продовольственные ярмарки

В эти выходные в Ставрополе снова откроются продовольственные ярмарки выходного дня. Посетителей ждут товары от местных фермеров и производителей. Среди них – свежие фрукты и овощи, зелень, мед, мясо, молочная продукция, крупы, макароны, растительное масло и многое другое.

В субботу торговая площадка развернется на улице Васильева, 35/1. В воскресенье ярмарка переедет на площадь 200-летия.

Запастись местной продукцией можно и в будни. По вторникам и пятницам с 16:00 до 20:00 работает вечерняя ярмарка на улице Доваторцев, 13. Ближайшие торговые дни – 15 и 19 мая. А в следующий четверг откроются площадки на улице Пригородной, 215/1, и на Доваторцев, 50/1.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru