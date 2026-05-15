НовостиПроисшествия15 мая 2026 6:20

При опрокидывании иномарки на Ставрополье погибла 19-летняя девушка

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет
Ева ТКАЧЕНКО
При опрокидывании иномарки на Ставрополье погибла 19-летняя девушка. Фото: Госавтоинспекция СК

В Нефтекумском округе Ставрополья вечером 14 мая произошло смертельное ДТП. На первом километре подъездной дороги к селу Кара-Тюбе 21-летний водитель на автомобиле «BMW» потерял управление. Машина съехала в правый кювет и перевернулась.

В результате аварии 19-летняя пассажирка, местная жительница, погибла на месте происшествия. Водитель не пострадал.

Автоинспекторы установили, что молодой человек из Ставрополя имеет стаж вождения менее двух лет. Ранее он к ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался.

«Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка», – добавили в Госавтоинспекции Ставрополья.

