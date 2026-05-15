Детский хор из Кисловодска спел в храме Вооруженных сил России. Фото: администрация Кисловодска

Хор православной гимназии Кисловодска вошел в состав Всероссийского «Детского Победного хора» и выступил на Патриаршей литургии в Главном храме Вооруженных сил РФ. Богослужение прошло 6 мая 2026 года. Его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в соборе Воскресения Христова.

В сводный детский хор вошли более 800 ребят из 29 регионов страны. Среди них оказались и кисловодские школьники под руководством Татьяны Синявской. Вместе с ними песнопения исполнял также сводный мужской хор.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев назвал это событие большой честью для юных артистов, их родителей и педагогов. По его словам, такие выступления помогают детям глубже проникнуться историей России, ее духовными традициями и уважением к защитникам Отечества.

«Это серьезное и очень почетное событие для ребят, их родителей, педагогов и всего нашего города. Выступать в составе "Детского Победного хора", рядом с детьми из разных регионов страны, в дни празднования Победы – большая ответственность», – пояснил мэр.

Моисеев пожелал юным певцам новых выступлений и достойного представления Кисловодска на крупных площадках.

