На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и ветра

На Ставрополье продлили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра. По данным краевого гидрометцентра, начиная с 15 мая и до конца выходных в регионе ожидается ухудшение погоды.

Местами пройдут сильные дожди и ливни с грозами, градом и ветром до 20-25 метров в секунду. На основных реках прогнозируют подъем воды до неблагоприятных отметок. В отдельных районах возможны очень сильные ливни.

МЧС Ставрополья рекомендовало жителям соблюдать меры безопасности. Водителей просят снизить скорость. Пешеходам советуют быть внимательными при переходе дорог.

На улице лучше не находиться под линиями электропередач и деревьями – ветки могут обломиться. Личный транспорт стоит убрать подальше от старых построек и деревьев. Долго стоять у стен домов тоже не стоит: с крыш может сорвать кровельные материалы. Если вы дома, держитесь дальше от окон. На улице постарайтесь найти укрытие.

