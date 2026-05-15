Образовательные учреждения вернутся к очному обучению с 16 мая на Ставрополье

Образовательные учреждения вернутся к учебе в очном формате с субботы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье с 16 мая возвращают штатную работу образовательных учреждений. Школы, вузы и ссузы работали в дистанционном формате, так того «требовала оперативная обстановка». Такое обучение ввели вплоть до 15 мая включительно. Но встал вопрос – а что делать тем, кто учится по субботам?

«Сегодня заканчивается обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях. С 16 мая 2026 года все образовательные организации края начинают работу в штатном режиме», – ответила на этот вопрос министр образования Ставрополья Мария Смагина.

То есть с 16 мая и дальше обучение в школах, вузах и ссузах вернется к очному формату без дистанта. Детские сады всю неделю предлагали свободное посещение. Теперь все образовательные учреждения будут работать как раньше.