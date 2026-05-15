В лесах Ставрополья зацвели краснокнижные ландыши. Фото: минприроды СК

На Ставрополье с приходом тепла зацвел ландыш закавказский, занесенный в Красную книгу края. Этот цветок называют лесным фонариком за необычную форму лепестков. Период его цветения недолгий – с мая по июнь, всего 15-20 дней.

В крае растение встречается в лесных районах, в байрачных лесах, а также в поймах рек Кумы и Кубани и на Ставропольской возвышенности. Популяции ландыша есть на особо охраняемых природных территориях: в заказниках «Русский лес», «Александровский», «Бештаугорский», «Сафонова дача», «Подлужный», «Новоселицкий», «Малый Ессентучок», «Большой Ессентучок» и в Эммануэльевском урочище.

Рвать редкие цветы запрещено. Нарушителю грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.

«Кроме того, нарушителя обяжут возместить причиненный природе ущерб, который будет рассчитываться за каждый сорванный экземпляр», – добавили в минприроды СК.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru