В Ставрополе в 2026 году построят 13 км новых электросетей

Работы идут полным ходом сразу на нескольких участках города. Фото: соцсети главы Ставрополя

В Ставрополе готовятся к светлому будущему - в прямом смысле. В 2026 году в городе построят около 13 км новых участков электрических сетей. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в своих соцсетях.

Работы кипят уже сейчас. Подрядчики закончили подготовительный этап и приступили к обустройству инфраструктуры сразу на нескольких улицах и переулках. Новые электросети появятся по адресам: проезд Янтарный, ул. Кленовая, ул. Марьинская, пер. Звёздный (от Лазурного до Янтарного), ул. Ландышевая, ул. Кизиловая, ул. Ромашковая (от Янтарного до Южного обхода), ул. Васильковая (от Алмазной до Бирюзовой), пр. Лазурный.

Летом власти планируют запустить в работу все девять отрезков уличного освещения.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru