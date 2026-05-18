Из Минеральных Вод открыли прямые рейсы в Сухум

Перелет из Минвод в Сухум займет менее часа.

Жителей и гостей Ставрополья ждёт приятный сюрприз. Открыт прямой рейс из Минеральных Вод в столицу Абхазии - Сухум.

Теперь добраться до Чёрного моря можно меньше чем за час. Новый маршрут запустили при поддержке властей Ставропольского края. Как пояснили в правительстве, главная цель - сделать поездки для пассажиров удобнее, доступнее и, конечно, быстрее.

Летать будут два раза в неделю, по средам и субботам. Время в полёте - 55 минут. Мягкий климат, горы, зелёные парки и тот самый неспешный ритм отдыха - теперь всё это на расстоянии короткого перелёта.

Билеты уже в продаже.

