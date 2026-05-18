Беспилотная опасность на Ставрополье действовала более четырех часов

Режим БПЛА-угрозы был объявлен утром 18 мая.

Утро понедельника, 18 мая, для жителей Ставропольского края началось с тревожной новости. В 4:45 губернатор Владимир Владимиров сообщил в своих соцсетях о введении на территории региона режима беспилотной опасности.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», - написал глава региона. Он призвал жителей и гостей края внимательно следить за передаваемыми сообщениями и в случае происшествий немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

В этот раз режим «Беспилотная опасность» был отменен в 09:07 и продлился более четырех часов. Об этом сообщает РСЧС.

Также об угрозе атаки БПЛА сообщают главы республик СКФО.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru