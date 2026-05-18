В Ставрополе от клещей обработали почти 700 тысяч кв. м парков и скверов

Популярные локации Ставрополя обработали от клещей.

В краевой столице в разгаре масштабная война с клещами. В Ставрополе уже обработали почти 700 тысяч квадратных метров городских территорий. Это не просто цифра, а реальная защита мест, где гуляют дети, бегают собаки и отдыхают взрослые после работы.

«Безопасность горожан - наша главная задача. В этом году весна выдалась дождливой, поэтому мы усилили обработку зелёных зон», - говорит глава города Иван Ульянченко.

От клещей уже обработали самые популярные места отдыха, в том числе: Тропу здоровья, мемориал «Холодный родник» и прилегающую территорию, парк Победы, урочище «Корыта», сквер «Ореховая роща», сквер «Землякам, погибшим при исполнении воинского долга».

Кроме того, раствор распылили на части уличных газонов, вдоль дорог, ведущих к садоводческим товариществам, а также на пешеходных связках и площадках у социальных объектов. Как рассказали в пресс-службе администрации города Ставрополя, средства, которыми обрабатывают зелёные зоны, современные и безопасные для людей и животных.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru