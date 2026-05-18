Штормовое предупреждение продлили до 20 мая на Ставрополье

В ближайшие дни на Ставрополье ожидаются ливни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

18 мая 2026 года в Ставропольском крае снова продлили штормовое предупреждение.

По данным РСЧС, до конца суток 18 мая, а также в течение всего дня 19 и 20 мая местами по региону ожидается разгул стихии: сильный дождь, ливни с грозой, град и ветер, порывы которого могут достигать 20–25 метров в секунду.

При этом не исключается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, специалисты МЧС предупреждают, что в ближайшие дни существует угроза подтоплений, пробок и аварий на дорогах, обрывов проводов, повреждения крыш.

Жителям и гостям Ставрополья рекомендуют не забывать о мерах безопасности: при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться в стороне от ЛЭП и деревьев.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru