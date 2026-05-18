Губернатор поздравил журналистов с днем СМИ Ставропольского края Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

День СМИ Ставропольского края отмечается 18 мая. С праздником журналистов и ветеранов журналистики поздравил губернатор Владимир Владимиров. Каждый день издания, радиостанции, телеканалы рассказывают о событиях региона.

«Медиасфера меняется, появляются новые форматы, технологии. Но неизменным остается главное – доверие аудитории. Его можно заслужить только профессионализмом и ответственным отношением к делу. Обладающие именно такими качествами талантливые и неравнодушные люди работают на ТВ, радио, в печатных и интернет-изданиях края», – пишет Владимиров.

Особую благодарность губернатор выделили ветераном, которые создавали традиции журналистики на Ставрополье и передали опыт молодому поколению. Он пожелал сотрудника СМИ здоровья, вдохновения, интересных проектов и ярких материалов.