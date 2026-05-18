Жители Ставрополья стали на треть реже жаловаться на финансовые организации

На 25% сократилось количество претензий к банкам. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольцы стали реже жаловаться на финансовые организации. По данным Банка России, за первый квартал 2026 года жители края отправили всего 1093 жалобы. Это на треть меньше, отправленных за аналогичный период в прошлом году.

«На 25% сократилось количество претензий к банкам (497 шт.). В их числе на 1/4 уменьшился объем жалоб на потребительское кредитование, в 2 раза – на ипотечное кредитование, в 2 раза – на операции со вкладами и депозитами, и почти в 3 раза – на автокредитование», – говорится в сообщении отделения по Ставропольскому краю ЦБ Российской Федерации.

Жалобы на страховщиков сократились почти на 85% – за счет уменьшения проблем с ОСАГО. При этом почти в два раза выросло количество заявлений, связанных с микрофинансовыми организациями. В основном они связаны с реструктуризацией, рефинансированием и отказами в предоставлении кредитных каникул.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru