Все виды топлива продолжают дорожать на Ставрополье

На Ставрополье за неделю выросли цены на все основные виды автомобильного топлива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье продолжает дорожать топливо. За неделю с 5 по 12 мая в крае поднялись цены на все виды горючего. Такой информацией поделились специалисты Северо-Кавказстата.

Согласно данным за прошедшую неделю, сильнее всего подорожало дизельное топливо – его цена выросла на 0,17% и составила 75,17 рублей за литр. От него не отстает и бензин марки АИ-95 (71,39 рублей за литр) и АИ-98 и выше (95,64 рублей за литр) – цены поднялись на 0,15%.

За литр бензина марки АИ-92 на этой неделе придется отдать 64,96 рублей. Его стоимость выросла меньше всего – на 0,10%. Средняя цена на автомобильный бензин по региону в целом составляет 69,08 рублей – она поднялась на 0,13%.