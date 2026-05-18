За неделю на Ставрополье подешевели свежие овощи и куриные яйца

Дороже стали колбаса и детское питание.

За неделю на Ставрополье выросли цены на лук, колбасу и детское питание. При этом яйца, печенье и овощи ощутимо подешевели. Данные о наблюдениях за ценами с 5 по 12 мая опубликовали в Северо-Кавказстате.

Согласно данным за прошедшую неделю, сильнее всего упали цены на овощи. Так, стоимость килограмма помидоров составила 204,20 рублей (-18,83%), а огурцов – 145,80 (-11,49%), Десяток яиц стал дешевле – цена составила 111,38 рублей (-1,20%). Стоимость килограмма печенья составила 287,50 рублей (-2,25%).

Цена за килограмм репчатого лука при этом составила составила 50,01 рубля – это на 5,72% больше, чем на прошлой неделе. Цена поднялась и на колбасу. Килограмм вареной в среднем стоит 601,88 (+5,11% больше), а полукопченой – 728,51 (+1,73%). Поднялась стоимость детского питания – килограмм фруктовых консервов стоит 643,61 рубля – это на 4,49% дороже.

