В Ставропольском крае добились выплаты ветерану СВО

На Ставрополье восстановили права участника спецоперации. Как установила прокуратура края, житель Нефтекумского округа имел право получить региональную выплату после получения медали «За отвагу» Жукова. Но возникли проблемы с определением места жительства мужчины.

«Отсутствие подтверждения факта проживания на территории Ставропольского края на момент начала спецоперации препятствовало получению положенной по закону меры поддержки», – говорится в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Сотрудники прокуратуры направили в суд иск об установлении места проживания мужчины. Они доказали, что ветеран СВО проживал на Ставрополье. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Теперь мужчина получит пособие в размере миллион рублей.