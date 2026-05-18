Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 9:41

В Ставропольском крае добились выплаты ветерану СВО

Житель Нефтекумского округа получит миллион рублей
Вероника УШИНСКАЯ
Прокуратура добилась выплаты для ветерана СВО.

Прокуратура добилась выплаты для ветерана СВО.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье восстановили права участника спецоперации. Как установила прокуратура края, житель Нефтекумского округа имел право получить региональную выплату после получения медали «За отвагу» Жукова. Но возникли проблемы с определением места жительства мужчины.

«Отсутствие подтверждения факта проживания на территории Ставропольского края на момент начала спецоперации препятствовало получению положенной по закону меры поддержки», – говорится в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Сотрудники прокуратуры направили в суд иск об установлении места проживания мужчины. Они доказали, что ветеран СВО проживал на Ставрополье. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Теперь мужчина получит пособие в размере миллион рублей.