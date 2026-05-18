На рынке в Ставропольском крае провели рейд по нелегальным мигрантам

В регионе Кавказских Минеральных Вод проведен рейд по борьбе с нелегальной миграцией. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России по Ставрополью

На рынке «Лира» в Пятигорске провели масштабный рейд по нелегальным мигрантам. Силовики проверяли законность нахождения иностранных граждан на территории страны и их трудовой деятельности. Также проверяли, насколько законно работодатели привлекают иностранцев к работе.

«Кроме сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ставропольскому краю в совместной операции приняли участие сотрудники Росгвардии и УФСБ России по Ставропольскому краю», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Ставрополью.

В ходе рейда силовики проверили 250 иностранцев. Для дальнейшего разбирательства в МВД отправили 50 человек. Сотрудники ведомств установили незаконных мигрантов, которые включены в реестр контролируемых лиц. Их выдворят за пределы России. Также полицейские составили 15 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства.