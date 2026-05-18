Зарплаты поваров на Северном Кавказе выросли на 41% за пять лет

Зарплаты поваров на Северной Кавказе выросли на 41% за пять лет. Профессия остается одной из самых востребованных в сфере гостеприимства. Такие данные приводят эксперты сервиса по поиску работы.

Медианная зарплата, которую предлагают поварам в СКФО, составила 42 400 рублей. Самые высокие предложения – в Дагестане (80 000 рублей), Кабардино-Балкарии (43 600 рублей), Ставропольском крае (42 200 рублей) и Северной Осетии (40 500 рублей).

Больше всего вакансий разместили компании из сферы розничной торговли и общественного питания, включая сетевые фудкорты и супермаркеты. Чаще всего ищут сотрудников в Ставропольском крае – 0,7 тысячи вакансий. На втором месте Северная Осетия – 0,1 тысячи.

Конкуренция среди соискателей в округе низкая: всего 2,9 резюме на одно место. В Ставропольском крае этот показатель еще ниже – 2,4. Это значит, что спрос на поваров значительно превышает предложение.

«Если в 2021 году российские работодатели в основном указывали "контроль за качеством блюд", "технологические карты", "соблюдение СанПиН" и "поварское дело", то сегодня в топ-требований вошли умение работать со складскими системами и навыки документооборота», – пояснили эксперты.

В топе кухонь по-прежнему европейская, японская, итальянская, русская и азиатская. При этом в 3,8 раза выросло количество упоминаний китайской кухни, в 3,5 – французской, в 2,6 – итальянской и в 2,3 – японской.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru