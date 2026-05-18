В Дагестане возбудили дело за хранение взрывчатки и вербовку местных жителей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Дагестане возбудили уголовное дело на мужчину, который полгода вербовал местных жителей, в том числе подростка. в деятельность запрещенной террористической организации. Уговаривать и убеждать людей присоединиться к преступной группировке он начал с декабря 2025 года.

«Кроме того, фигурант, используя сеть “Интернет” и один из мессенджеров, изучал способы изготовления самодельных взрывных устройств, после чего приобрел необходимые химические компоненты и иные предметы для изготовления взрывчатых веществ в домашних условиях», – сообщили в СУ СКР по Дагестану.

Вербовщика задержали следователи и сотрудники УФСБ. Дома у него нашли компоненты для изготовления самодельной бомбы. За все преступления на мужчину возбудили уголовное дело по статьям за склонение, вербовку или иное вовлечение в совершение преступлений, в том числе несовершеннолетнего, а также за приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ. Фигуранта отправили в СИЗО.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru