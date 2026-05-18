Спасатели на Ставрополье продолжают откачивать воду после проливных дождей. Фото: ПАСС СК

Спасатели продолжают ликвидировать последствия обильных осадков, которые обрушились на Ставрополье в выходные. Из-за сильных дождей в крае оказались подтоплены жилые дома.

С субботы на помощь пострадавшим жителям пришли специалисты аварийно-спасательных групп из Изобильного, Невинномысска, Красногвардейского округа и Ставрополя. За это время спасатели задействовали более 20 мотопомп, с помощью которых откачивали воду из подтопленных домовладений и дворов.

На данный момент работы по устранению последствий ливня продолжают специалисты из Изобильного и Красногвардейского округа. В других территориях, где ранее работали бригады, вода уже отступила, и помощь спасателей больше не требуется.

«Сейчас работы по устранению последствий ливня продолжают специалисты АСГ Изобильного и АСГ Красногвардейского ПАСС СК», – сообщили в ПАСС СК.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru