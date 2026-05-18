Губернатор поручил наградить пожарных, тушивших возгорание на АЗС в Пятигорске Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудников МЧС и МВД, которые ликвидировали крупный пожар на газозаправочной станции в Пятигорске, представят к краевым наградам. Такое поручение дал губернатор Владимир Владимиров на еженедельном совещании с руководителями ведомств и главами территорий. Он поблагодарил огнеборцев за слаженные и эффективные действия.

«Благодаря вам, удалось спасти людей и не допустить распространение огня на жилые дома. Спасибо. Предлагаю руководству краевого управления МЧС представить к краевым наградам отличившихся сотрудников», – добавил Владимиров.

ЧП на АЗС произошло в минувшие выходные, 16 мая. При разгрузке газовоза на улице Ермолова нарушили технику безопасности, что привело к мощному взрыву и возгоранию. Пламя охватило 1000 квадратных метров, столб дыма был виден за несколько километров.

На месте работали десятки спасателей – 60 человек и 29 единиц техники. Пострадали шесть человек. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, остальным медики оказали помощь.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru