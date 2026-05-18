В Ставрополе по требованию прокуратуры обновили дорогу на улице Пархоменко. Фото: прокуратура СК

В Ставрополе привели в порядок дорогу на улице Пархоменко после вмешательства прокуратуры. Жительница краевого центра пожаловалась в надзорное ведомство на плохое состояние проезжей части. Проверка показала, что жалоба была обоснованной.

На участке дороги нашли несколько дефектов: асфальт покрылся выбоинами, а решетка дождеприемника ливневой канализации сместилась. Все это создавало угрозу для водителей и пешеходов.

«Установлено, что участок улично-дорожной сети по улице Пархоменко краевого центра имел дефекты покрытия проезжей части в виде выбоин и отклонения решетки дождеприемника ливневой канализации. Указанные нарушения создавали угрозу безопасности дорожного движения», – сообщили в прокуратуре СК.

Прокуратура Октябрьского района потребовала устранить нарушения. После этого подрядчики привели дорожное покрытие в порядок и закрепили решетку. Сейчас улица соответствует нормативным требованиям.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru