За неделю на Ставрополье произошло 43 пожара

С 11 по 17 мая на Ставрополье пожарные ликвидировали 43 пожара. Почти половина из них – 19 случаев – пришлись на открытые территории. В результате возгораний пострадали 13 человек.

Огнеборцев также 42 раза привлекали к ликвидации последствий аварий на дорогах. В ДТП за неделю погибли два человека, еще 36 получили травмы. Кроме того, на водных объектах края случилось одно происшествие – в пруду поселка Терский нашли тело утонувшего мужчины.

Самое серьезное ЧП произошло в Пятигорске на улице Ермолова. Там на автозаправочной станции взорвался газовоз, после чего начался сильный пожар. Огонь охватил территорию в 1000 квадратных метров. Спасатели быстро и слаженно среагировали – им удалось ликвидировать пламя. На месте работали 53 специалиста и 10 единиц техники. В результате взрыва пострадали шесть человек.

В МЧС напомнили жителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.

«Особое внимание уделять отключению электроприборов от сети после использования и не оставлять детей без присмотра. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщать диспетчеру по номерам “101” или “112”», – рассказали в ГУ МЧС России по СК.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru