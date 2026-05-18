Брат и сестра из Владикавказа 13 лет ждут положенные сиротам квартиры

Брата и сестра из Владикавказа 13 лет ждут положенные сиротам квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с жильем для сирот из Владикавказа. Сестра и брат больше десяти лет не могут получить положенные по закону квартиры. В информационный центр СКР обратилась девушка с жалобой на долгое бездействие властей.

Двое сирот числятся в специализированной очереди на жилье во Владикавказе с 2013 года. Прошло уже 13 лет, а положенные по закону благоустроенные помещения им так и не предоставили. Люди писали обращения в разные инстанции, но результатов это не принесло.

Следственное управление СКР по Северной Осетии организовало проверку. Бастрыкин поручил руководителю ведомства Валерию Устову доложить о ходе и итогах проверки. Также он ждет отчет о мерах, которые принимаются для восстановления прав сирот на жилье.

«Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, а также принимаемых мерах к реализации прав сирот на благоустроенное жилое помещение», – сообщили в СКР.

Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru