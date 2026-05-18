Виновник ДТП на Ставрополье заплатит за вертолет для пострадавшей

Виновник ДТП на Ставрополье заплатит более 437 тысяч рублей за вертолет для пострадавшей. Прокуратура добилась возмещения бюджетных средств, потраченных на эвакуацию.

Авария произошла в сентябре 2024 года в Благодарненском округе. Бригада санитарной авиации доставила пострадавшую в Ставрополь, в краевую больницу. Это спасло жизнь пациентке, все расходы на вертолет взял на себя бюджет.

Виновника аварии после осудили – суд привлек его к уголовной ответственности. Надзорное ведомство подало иск с требованием взыскать с виновника ДТП все затраты на санавиацию. Суд требования удовлетворил. Теперь мужчина обязан выплатить эту сумму.

«В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с виновника происшествия расходов, затраченных на санитарно-авиационную эвакуацию, в размере 437 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре.

Исполнение судебного решения остается на контроле надзорного ведомства.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru