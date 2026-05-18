МТС представила решение для быстрого развертывания связи почти везде, где ее нет

Аэромобильный комплекс связи обеспечивает покрытие в радиусе 10-15 км. Фото: пресс-служба МТС

На форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР 2026) в Нижнем Новгороде МТС представила решение по оперативному развертыванию мобильной связи в малонаселенных и удаленных местах для хозяйственной деятельности, массовых мероприятий, ликвидации последствий ЧС, поисково-спасательных операций и других нужд.

Разработка представляет собой аэромобильный комплекс связи на базе автомобиля с телеком-оборудованием LTE/5G российского производства «ИРТЕЯ», установленное на беспилотном летательном аппарате.

Развернуть комплекс можно силами двух специалистов в течение получаса практически в любой точке, куда проедет полноприводный автомобиль. Радиомодуль с антенной размещается на гексакоптере, который удерживается тросом. Подключение происходит к опорной сети оператора через спутниковый канал или оптическую линию связи. Аппарат способен три дня обеспечивать с высоты 100-200 метров уверенное радиопокрытие в радиусе 10-15 км независимо от рельефа.

Как показали тестовые испытания, данное оборудование может обеспечивать скорость передачи данных до 1,2 Гбит/сек в стандарте 5G.

«МТС раньше других приступила к испытаниям разных летательных аппаратов в качестве высотных телеком-платформ. В марте в Саратовской области прошел запуск аэростата с базовой станцией. Теперь на форуме был презентован аэромобильный комплекс связи. Это готовое к использованию решение для быстрого развертывания связи практически в любом месте, где она отсутствует. К началу 2028 года мы планируем создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в регионы, где бизнесу и властям требуется налаживать связь в удаленных районах. Для этого мы создадим в своих региональных филиалах группы по оперативному развертыванию мобильной связи», – рассказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

