На Ставрополье проверят капремонт крыш после жалоб губернатору

Жители Михайловска пожаловались на затянувшийся и некачественный ремонт крыши в их доме. Это произошло во время прямой линии с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.
Рабочие сняли старое покрытие, провели некоторые работы и уехали. По словам женщины, уже три дня на объекте никого нет. Дом стоит без крыши, и даже мелкий дождь заливает квартиры.
Губернатор поручил направить на место специальную комиссию, которая разберется в ситуации и оценит ущерб. Владимир Владимиров поставил задачу руководству краевого фонда капремонта: необходимо полностью компенсировать ущерб всем квартирам, пострадавшим от подтопления. Кроме того, он потребовал принять меры, чтобы в будущем таких ситуаций не повторялось.
«Надо компенсировать ущерб всем квартирам, пострадавшим от подтопления. В дальнейшем мы должны минимизировать такие ситуации. Примите для этого необходимые меры», – пояснил губернатор.
