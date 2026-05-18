НовостиОбщество18 мая 2026 16:14

На Ставрополье проверят капремонт крыш после жалоб губернатору

Жителям затопленных квартир компенсируют ущерб
Ева ТКАЧЕНКО
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Михайловска пожаловались на затянувшийся и некачественный ремонт крыши в их доме. Это произошло во время прямой линии с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

Рабочие сняли старое покрытие, провели некоторые работы и уехали. По словам женщины, уже три дня на объекте никого нет. Дом стоит без крыши, и даже мелкий дождь заливает квартиры.

Губернатор поручил направить на место специальную комиссию, которая разберется в ситуации и оценит ущерб. Владимир Владимиров поставил задачу руководству краевого фонда капремонта: необходимо полностью компенсировать ущерб всем квартирам, пострадавшим от подтопления. Кроме того, он потребовал принять меры, чтобы в будущем таких ситуаций не повторялось.

«Надо компенсировать ущерб всем квартирам, пострадавшим от подтопления. В дальнейшем мы должны минимизировать такие ситуации. Примите для этого необходимые меры», – пояснил губернатор.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru