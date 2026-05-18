Режим беспилотной опасности ввели на Ставрополье вечером 18 мая

Режим беспилотной опасности ввели на Ставрополье вечером 18 мая. Он начал действовать в 19:29. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Владимир Владимиров:

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб “112”».

Местных жителей просят следить за передаваемыми сообщениями. Во время действия режима беспилотной опасности необходимо укрыться в помещении без окон и с несущими стенами. Также возможно снижение скорости работы мобильного интернета.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru