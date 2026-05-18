Землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировали в Дагестане

На территории Ногайского района Дагестана зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5. Подземный толчок произошел в 15:13. Данные предоставила геофизическая служба РАН.
Глубина залегания очага составила 40 километров. Энергетический класс сейсмособытия – 8,5. Люди на поверхности земли подземных толчков не почувствовали. Пострадавших и разрушений нет.
Другое землетрясение зафиксировали в Чечне. Магнитуда – 3,5, следует из сайта по мониторингу сейсмособытий. Ведомство продолжает мониторить ситуацию. Угрозы для жителей региона нет.
