Землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировали в Дагестане

На территории Ногайского района Дагестана зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5. Подземный толчок произошел в 15:13. Данные предоставила геофизическая служба РАН.

Глубина залегания очага составила 40 километров. Энергетический класс сейсмособытия – 8,5. Люди на поверхности земли подземных толчков не почувствовали. Пострадавших и разрушений нет.

Другое землетрясение зафиксировали в Чечне. Магнитуда – 3,5, следует из сайта по мониторингу сейсмособытий. Ведомство продолжает мониторить ситуацию. Угрозы для жителей региона нет.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru