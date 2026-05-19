В Невинномысске 19 мая перекроют несколько улиц

В Невинномысске 19 мая временно перекроют движение транспорта. Это связано с проведением форума православной казачьей молодежи Терского войскового казачьего общества и Союза казаков России.

Ограничения введут с 10:00 до 11:30. Об этом сообщил мэр города Михаил Миненков.

Где в Невинномысске перекроют дороги 19 мая

– по улице Апанасенко от пересечения с улицей Пролетарской до пересечения с улицей Демьяна Бедного;

– по улице Степной от пересечения с улицей Демьяна Бедного до пересечения с улицей Калинина;

– по улице Советской от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Ленина.

Объехать закрытые участки можно будет по переулку Больничному, а также по улицам Гагарина, Энгельса, Калинина, Московской и Первомайской.

«В Невинномысске 19 мая перекроют движение на нескольких улицах. Прошу ко всем неудобствам отнестись с пониманием», – сообщил мэр города Михаил Миненков.

Водителей просят заранее планировать маршруты и быть внимательными.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru