Женщину в Ессентуках осудили на шесть лет за удар ножом в спину мужа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ессентуках суд вынес приговор 36-летней жительнице Предгорного округа. Ее признали виновной в убийстве мужа. Трагедия случилась в феврале 2025 года. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В тот вечер супруги распивали спиртное в одном из домов города. Между ними вспыхнула ссора. Мужчина оскорбил жену, а она в ответ схватила нож и нанесла ему два удара – в спину и в грудь. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Она признана виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура поддержала государственное обвинение. Суд назначил женщине наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru