На Ставрополье могут создать клуб картинга для участников СВО Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье может появиться клуб картинга для участников специальной военной операции. С таким предложением к губернатору Владимиру Владимирову во время прямой линии 18 мая обратился ветеран СВО. Он попросил помочь с приобретением трех картов на ручном управлении. Вместе с другими ветеранами он хочет развивать в крае адаптивный спорт.

Губернатор идею поддержал. Владимиров поручил краевому министерству спорта проработать вопрос создания такого клуба, приобретения необходимых машин и организации места для занятий.

«Мы должны оказывать всю необходимую поддержку нашим ветеранам СВО. Адаптивный спорт – это, в том числе, и подспорье в процессе реабилитации», – сказал губернатор.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru