Водоснабжение поселка Затеречный на Ставрополье улучшат до конца года

Жители поселка Затеречный в Нефтекумском округе пожаловались губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову на прямую линию 18 мая. Они рассказали, что вода в дома идет с перебоями, а по качеству не дотягивает до питьевой. При этом абоненты платят за услугу полностью.

Губернатор ответил, что проблема уже в работе. Ситуацию с водоснабжением должен исправить капитальный ремонт местных очистных сооружений. На эти цели выделили деньги из фонда национального благосостояния. Контракт на выполнение работ планируют заключить до 1 августа, а полностью закончить реконструкцию – до конца года.

Владимир Владимиров поручил местным властям честно разговаривать с людьми – объяснять сроки и перспективы.

«Надо говорить с людьми. Говорите честно – о сроках, о перспективах. Здесь решение есть. У него есть четкие временные рамки. Проведем реконструкцию – будет у людей качественная вода», – сказал Владимир Владимиров.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru