В Ставрополе из-за ливней дежурят 55 бригад экстренных служб

В Ставрополе из-за сильных дождей усилили работу коммунальных служб. Сейчас на дежурстве находятся 55 бригад – это почти 200 человек и около 60 единиц техники. Еще 16 бригад держат в резерве на случай, если ситуация ухудшится. Дождь по прогнозам не остановится до утра.

Самые сложные участки – в нижней части города, где ливневки быстро забиваются. Основные силы экстренных служб сосредоточены именно там. Коммунальщики постоянно прочищают решетки и откачивают воду.

Серьезных происшествий в городе пока не зафиксировано. Сообщений о ЧП на телефон службы спасения не поступало. Заявки от жителей принимаются в обычном режиме, число дежурных операторов увеличено. Отключений коммуникаций и коммунальных аварий в Ставрополе нет.

«Ситуацию держу на личном контроле», – сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru