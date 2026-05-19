В Ессентуках определили подрядчика для капремонта семи МКД. Фото: фонд капремонта СК

В Ессентуках в ходе электронного аукциона определили подрядчика для капитального ремонта семи многоквартирных домов. Общая стоимость работ составит 87,4 млн рублей.

Здания построены в 1970-х годах. Более чем за полвека эксплуатации они успели обветшать.

«Здания 1970-х годов все еще формируют городской пейзаж, но их эксплуатационный ресурс давно подошел к пределу», – поделились в фонде капремонта Ставропольского края.

Специалистам предстоит обновить 21 конструктивный элемент – три фасада, пять подвальных помещений, одну скатную крышу и 12 внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru